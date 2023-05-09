Жоаозиньо рассказал о ситуации со своим контрактом с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о ситуации со своим контрактом с клубом, отметив, что переговоры ещё не начинались, однако он сам хотел бы остаться в составе южной команды.

«Переговоров о продлении контракта с «Сочи» ещё не было. Почему? Не знаю, пока ждём окончания сезона. Конечно, хотел бы, чтобы переговоры начались — я хочу остаться в «Сочи». С другими клубами я пока не контактировал», — приводит слова Жоаозиньо «РБ Спорт».

34-летний Жоаозиньо отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами в 25 матчах текущего сезона за «Сочи» во всех турнирах. Контракт бразильского полузащитника, имеющего также российское гражданство, истекает уже в июне этого года. До конца сезона осталось четыре матча.