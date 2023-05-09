Галактионов: решение об участии Пиняева в следующем матче будет принято на неделе
Поделиться
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, когда в общую группу вернётся полузащитник команды Сергей Пиняев.
«Пиняев должен выйти в общую группу. Он уже планомерно готовится, будем надеяться. Форсирования точно не будет. Нам важен полностью здоровый игрок, чтобы исключить все риски. Решение о его участии в следующем матче будет принято на неделе», — приводит слова Галактионова ТАСС.
Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» в турнирной таблице расположился на девятой строчке, имея в активе 35 очков.
В 27-м туре Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдёт 14 мая и начнётся в 14:00 по московскому времени.
Комментарии
- 9 мая 2023
-
11:30
-
11:29
-
11:07
-
11:06
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:44
-
10:36
-
10:28
-
10:16
-
10:14
-
10:07
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:56
-
09:45
-
09:31
-
09:26
-
09:19
-
09:17
-
09:15
-
09:08
-
08:47
-
08:45
-
08:28
-
08:15
-
08:14
-
07:40
-
07:00
-
06:39
-
06:18
-
06:15
-
05:59
Партнерский контент