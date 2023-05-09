Галактионов: решение об участии Пиняева в следующем матче будет принято на неделе

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, когда в общую группу вернётся полузащитник команды Сергей Пиняев.

«Пиняев должен выйти в общую группу. Он уже планомерно готовится, будем надеяться. Форсирования точно не будет. Нам важен полностью здоровый игрок, чтобы исключить все риски. Решение о его участии в следующем матче будет принято на неделе», — приводит слова Галактионова ТАСС.

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» в турнирной таблице расположился на девятой строчке, имея в активе 35 очков.

В 27-м туре Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдёт 14 мая и начнётся в 14:00 по московскому времени.