Родри: «Реал» — король Лиги чемпионов, но «Манчестер Сити» жаждет реванша
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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес высказался о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, первая игра команд состоится сегодня, 9 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Это наш шанс взять реванш. Наша философия состоит в том, чтобы учиться чему-то на своём опыте. Мы блестяще провели 180 минут в прошлом году, но этого оказалось недостаточно. В последние минуты ответного матча мы не справились.
Нужно добивать соперника, когда есть такой шанс. Мы уважаем «Реал», это король Лиги чемпионов. Но у нас есть оружие против них. Мы находимся в великолепной форме и ничего не боимся. Мы приехали сражаться и, конечно, жаждем реванша», — приводит слова Родриго The Guardian.
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