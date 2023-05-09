Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клаудиньо, Дивеев и пять игроков «Ахмата» в сборной 26-го тура РПЛ по версии WhoScored

Клаудиньо, Дивеев и пять игроков «Ахмата» в сборной 26-го тура РПЛ по версии WhoScored
Аудио-версия:
Комментарии

Статистический портал WhoScored представил символическую сборную лучших игроков 26-го тура РПЛ.

Лучшим игроком тура стал нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, получивший оценку 9.9. Лучший вратарь — голкипер «Локомотива» Илья Лантратов с оценкой 8.2. Примечательно, что пять из 11 футболистов в символической сборной представляют грозненский клуб.

Полностью символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored выглядит следующим образом:

Илья Лантратов («Локомотив», 8.2) — Дарко Тодорович («Ахмат», 8.7), Игорь Дивеев (ЦСКА, 8.3), Сергей Божин («Факел», 7.8), Мирослав Богосавац («Ахмат», 8.0) — Владислав Карапузов («Ахмат», 7.5), Клаудиньо («Зенит», 8.4), Артём Карпукас («Локомотив», 8.3), Нене Гбамбле («Ахмат», 8.0) — Хазыр Аппаев («Факел», 7.8), Мохамед Конате («Ахмат», 9.9).

Материалы по теме
Игроки стартового состава «Зенита» получили по 5 млн рублей за победу над «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023