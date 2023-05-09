Игрок «Сочи» Мелкадзе: у Джорджевича проблема с задней поверхностью бедра, надорвал мышцу

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о характере повреждения своего одноклубника Луки Джорджевича. Также Мелкадзе прокомментировал поражения сочинцев в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).

«Проиграли 0:3. С командой ничего особого не случилось, просто не пошла игра — такое бывает.

У Джорджевича проблема с задней поверхностью бедра. Лука всю неделю жаловался, что испытывает там дискомфорт — и вот в игре с «Локомотивом» надорвал мышцу», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» в турнирной таблице расположился на десятой строчке, имея в активе 34 очка. «Локомотив» после очной встречи обошёл сочинцев и теперь находится на девятой строчке, набрав 35 очков.