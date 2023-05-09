Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: не планировал уходить из «Зенита». Зачем мне это?

Сергей Семак: не планировал уходить из «Зенита». Зачем мне это?
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не планирует уходить из клуба. Также специалист задался вопросом, зачем ему вообще покидать команду.

«У меня действующий контракт с «Зенитом», а остальное не от меня зависит. Я пока не планировал уходить из клуба. А зачем мне уходить?» — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством специалиста сине-бело-голубые пять раз выиграли чемпионат России, трижды одержали победу в Суперкубке страны, а также один раз смогли поднять над головами национальный кубок. Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Тренер признавался, что им интересовались клубы из других чемпионатов, однако до конкретики разговоры не доходили.

Материалы по теме
Клаудиньо, Дивеев и пять игроков «Ахмата» в сборной 26-го тура РПЛ по версии WhoScored
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023