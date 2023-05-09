Сергей Семак: не планировал уходить из «Зенита». Зачем мне это?

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не планирует уходить из клуба. Также специалист задался вопросом, зачем ему вообще покидать команду.

«У меня действующий контракт с «Зенитом», а остальное не от меня зависит. Я пока не планировал уходить из клуба. А зачем мне уходить?» — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством специалиста сине-бело-голубые пять раз выиграли чемпионат России, трижды одержали победу в Суперкубке страны, а также один раз смогли поднять над головами национальный кубок. Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Тренер признавался, что им интересовались клубы из других чемпионатов, однако до конкретики разговоры не доходили.