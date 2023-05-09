Объявлена символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Opta Sports

Интернет-портал Opta Sports представил символическую сборную лучших футболистов 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом 26-го тура чемпионата России признан нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате. По Opta Index он набрал 89.1 балла в матче с московским «Торпедо» (5:1). Вторым стал защитник «Краснодара» Сергей Волков (85.4). На третьем месте расположился защитник «Ахмата» Дарко Тодорович (81.9), но он не попал в символическую сборную из-за Волкова.

Сборная 26-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Локомотив»), Сергей Волков («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Хесус Медина (ЦСКА), Артём Карпукас («Локомотив»), Роман Акбашев («Факел»), Клаудиньо («Зенит»), Иван Сергеев («Зенит»), Квинси Промес («Спартак») и Мохамед Конате («Ахмат»).