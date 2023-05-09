Нигматуллин: если «Спартак» не попадёт в тройку по итогам сезона — это настоящий провал!

Бывший голкипер московских «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил выступление красно-белых в РПЛ в этом сезоне.

«Если по итогам сезона «Спартак» не попадёт в тройку — это будет настоящий провал! Зимой возлагались такие надежды… Даже шла речь о борьбе за чемпионство. У красно-белых всё было для этого. Но что-то у них пошло не так, произошёл сбой. Возможно, Абаскаль где-то серьёзно ошибся», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» расположился в турнирной таблице на четвёртой строчке, имея в активе 49 очков. Отставание от третьего места, на котором находится «Ростов», составляет одно очко.