Сафонов: в приоритете Кубок, потому что есть шанс взять первый трофей в истории клуба
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, на какой турнир сделает акцент его команда.
«Безусловно, в приоритете будет Кубок, потому что есть шанс взять первый трофей в истории клуба. Но это не значит, что мы готовы забросить РПЛ и сливать матчи. Будем выходить, радовать болельщиков хорошей игрой и победами», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».
Напомним, второй матч финала Пути регионов Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Урал», пройдёт 17 мая в Краснодаре. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.
После 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» расположился в турнирной таблице на шестой строчке, имея в активе 42 очка. Столько же очков набрало московское «Динамо» (седьмое место).
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