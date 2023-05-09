Сафонов: в приоритете Кубок, потому что есть шанс взять первый трофей в истории клуба

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, на какой турнир сделает акцент его команда.

«Безусловно, в приоритете будет Кубок, потому что есть шанс взять первый трофей в истории клуба. Но это не значит, что мы готовы забросить РПЛ и сливать матчи. Будем выходить, радовать болельщиков хорошей игрой и победами», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, второй матч финала Пути регионов Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Урал», пройдёт 17 мая в Краснодаре. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

После 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» расположился в турнирной таблице на шестой строчке, имея в активе 42 очка. Столько же очков набрало московское «Динамо» (седьмое место).