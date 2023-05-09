Форвард «Зенита» Сергеев назвал лучших игрока и тренера года в РПЛ
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев назвал своего одноклубника Малкома лучшим игроком в РПЛ по итогам года, а главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака — лучшим наставником.
«Лучший игрок РПЛ в этом году? Малком, а лучший тренер — Сергей Богданович», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».
Семак смог в пятый раз подряд привести «Зенит» к чемпионскому титулу в РПЛ в текущем сезоне. За четыре тура до конца чемпионата сине-бело-голубые опережают ближайших преследователей на 13 очков, набрав после 26 матчей 64 очка.
Малком сыграл все 26 матчей за «Зенит» в РПЛ в текущем сезоне, отметившись в них 22 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Сейчас бразилец — лучший бомбардир чемпионата.
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