«Человек с кальяном стоял в воротах». Быстров раскритиковал Селихова за матч с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал неудачную игру вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче с «Зенитом». Напомним, в игре 26-го тура РПЛ Селихов допустил ошибку, после которой сине-бело-голубые забили гол. В конечном итоге «Спартак» проиграл со счётом 2:3.

«Клаудиньо не на полной скорости бежал к Селихову. Поэтому и Селихов стоял такой с кальянчиком: «Ребят, откройтесь!» Клаудиньо практически пешком дошёл. Это очень долго было. Тут на принятие решения были доли секунды, а Селихов расслабился немножко — и за это сразу его поимели. Человек с кальяном стоит в воротах… Извини меня, но тебя накажут даже в таком темпе», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»