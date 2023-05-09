«Человек с кальяном стоял в воротах». Быстров раскритиковал Селихова за матч с «Зенитом»
Поделиться
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал неудачную игру вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче с «Зенитом». Напомним, в игре 26-го тура РПЛ Селихов допустил ошибку, после которой сине-бело-голубые забили гол. В конечном итоге «Спартак» проиграл со счётом 2:3.
«Клаудиньо не на полной скорости бежал к Селихову. Поэтому и Селихов стоял такой с кальянчиком: «Ребят, откройтесь!» Клаудиньо практически пешком дошёл. Это очень долго было. Тут на принятие решения были доли секунды, а Селихов расслабился немножко — и за это сразу его поимели. Человек с кальяном стоит в воротах… Извини меня, но тебя накажут даже в таком темпе», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
Комментарии
- 9 мая 2023
-
13:04
-
13:00
-
12:48
-
12:41
-
12:38
-
12:30
-
12:26
-
12:21
-
12:09
-
12:08
-
12:00
-
11:53
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:29
-
11:07
-
11:06
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:44
-
10:36
-
10:28
-
10:16
-
10:14
-
10:07
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:56
-
09:45
-
09:31
-
09:26
-
09:19
Партнерский контент