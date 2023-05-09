Александр Хаджи: не страшно, если «Спартак» не попадёт в тройку РПЛ по итогам сезона

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал турнирное положение красно-белых в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По его мнению, нет ничего страшного в том, что «Спартак» может финишировать за пределами топ-3.
«У «Спартака» осталось ещё четыре игры в чемпионате — это потенциальные 12 очков. К тому же будет принципиальная игра с ЦСКА. Обидно, что «Спартак» вылетел из тройки лидеров РПЛ — ничью с «Зенитом» команда точно заслужила.
Думаю, не страшно, если «Спартак» не попадёт в тройку по итогам сезона. Дело в отсутствии еврокубков — второе и третье места ничего не дают, кроме медалей. Но «Спартак» за призовое место ещё поборется», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 9 мая 2023
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