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MD: «Зенит» получит предложения по Малкому, но его будет трудно вытащить из России

MD: «Зенит» получит предложения по Малкому, но его будет трудно вытащить из России
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Испанское издание Mundo Deportivo оценило вероятность ухода бразильского нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома из российского клуба.

По мнению автора материала, посвящённого футболисту, Хавьера Альфаро, «Зенит» получит предложения по переходу Малкома, однако осуществить трансфер бразильца из российского клуба будет непросто. Журналист написал следующее: «Наверняка по Малкому будут предложения, но вытащить его из России будет непросто».

Также в испанском издании уверены, что Малком станет лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша чемпионата России. Сейчас у бразильца «Зенита» 22 забитых мяча. У его ближайшего преследователя Квинси Промеса из «Спартака» 19 голов.

Напомним, Малком уже играл в Европе за испанскую «Барселону» и французский «Бордо».

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