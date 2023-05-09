Полузащитник «Локомотива» Карпукас рассказал, с кем из игроков РПЛ обменялся бы футболками

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0) и заявил, что ждёт следующей игры железнодорожников в чемпионате с воронежским «Факелом», чтобы встретиться со своим другом Евгением Морозовым, выступающим за воронежцев.
«Мой гол в ворота «Сочи»? Я должен был бить раньше, потому что мы неплохо сыграли с Глушенковым в стенку. Но я хотел ещё одним движением убрать, потому что у меня нет большого опыта игры в штрафной площади. Но как получилось — так получилось.
Что для меня значит быть игроком основы «Локомотива»? Я буду это доказывать каждую тренировку, каждую игру, чтобы выходить в стартовом составе на каждый матч.
Жду ли встречи с «Факелом», где играет мой друг Женя Морозов? Конечно. И жду, чтобы обменяться с ним футболками (улыбается)», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».
- 9 мая 2023
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