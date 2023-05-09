Кучаев — о редком попадании в состав: такие вещи должны подстёгивать больше тренироваться

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как удалось пережить момент, когда долго не попадал в стартовый состав команды.

«Поначалу было грустно и тяжело. Но потом понял, что плохое настроение сильно влияет на ментальное состояние. Отпустил эту тему, перестал переживать. И начал усерднее работать. Такие вещи должны подстёгивать больше тренироваться, доказывать и воплощать амбиции, которые есть у каждого», — приводит слова Кучаева «Спорт-экспресс».

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, которым является «Ростов», отстаёт на одно очко за четыре тура до конца чемпионата.