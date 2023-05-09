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Билялетдинов: «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой по схеме «1+1»

Билялетдинов: «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой по схеме «1+1»
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о ситуации нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы. По мнению Билялетдинова, московскому клубу стоит продлить контракт с нападающим по схеме «1+1».

«Дзюба не забивает, но такие ситуации бывают. У всех нападающих прерываются голевые серии, плюс другие команды стараются Артёма нейтрализовать. Главное, что «Локомотив» победил «Сочи». Дзюба такой игрок, который любит ощущать себя в центре внимания, для этого ему нужны голы. Не думаю, что он успокоился после того, как стало понятно, что «Локомотив» не вылетит. Всё это стечение обстоятельств, может быть, немного поднаелся.

«Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой по схеме «1+1». Слышал, что Артём хочет продлить контракт сразу на два года, но в этой ситуации железнодорожники должны настаивать на своём. Дзюба должен понимать, что схема «1+1» оптимальна и логична, а продлевать контракт с Артёмом надо. Это благодарность за его труд. Он же не только на поле влияет на команду, но, думаю, и в раздевалке. Поэтому тут надо идти друг другу навстречу и подписывать контракт по схеме «1+1», про финансовую сторону я не говорю.

Какой у Дзюбы будет вызов с «Локомотивом» в следующем сезоне? У Артёма вызов — вернуться в топ-состояние, вернуться в гонку бомбардиров или в сборную. Он всегда был нацелен на забивание голов, пускай Дзюба это и делает», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.

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