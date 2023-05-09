Дмитрий Хохлов раскрыл срок своего контракта с «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал, что его контракт с южным клубом рассчитан на полтора года, что позволит ему работать с сочинцами и в следующем сезоне РПЛ.
«Борис Ротенберг сказал, что я продолжу работать в «Сочи» в следующем году? Я слышал об этом. Какой срок контракта? На полтора года», — приводит слова Хохлова «РБ Спорт».
47-летний Хохлов возглавил «Сочи» по ходу текущего сезона после того, как команду покинул Курбан Бердыев. Сейчас сочинский клуб занимает 10-е место в РПЛ с 34 набранными очками посл 26 сыгранных матчей. Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию, что Хохлов будет работать с командой и в следующем сезоне. Хохлов работал в «Роторе» и «Динамо».
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