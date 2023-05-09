Журналист Риоло: Месси ничего не сделал для «ПСЖ». Он перешёл туда, потому что там платят

Французский журналист Даниэль Риоло жёстко раскритиковал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, заявив, что тот ничего не сделал для парижского клуба.

«Пока не будет доказано обратное, Месси ничего не сделал для «ПСЖ». Невежды, которые будут говорить о статистике, будут продвигать четырёхзначные цифры. Он пришёл в «ПСЖ», потому что это единственный клуб, способный платить ему зарплату, а не потому что ему нравился «ПСЖ» или Париж. Мне нравится Месси как футболист, но в «ПСЖ» он ничего не сделал.

Разве в клубах, которые далеко проходят в Лиге чемпионов и выигрывают её, есть хоть один игрок, который не бежит? Почему у Месси есть на это право? Команде приходится служить ему. В каком клубе такое ещё есть?» — приводит слова Риоло RMC Sport.

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