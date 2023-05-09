AP: переезд Месси в Саудовскую Аравию — решённый вопрос

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси перейдёт в «Аль-Хиляль». Переезд аргентинца в Саудовскую Аравию — это уже решённый вопрос, игрок принял предложение клуба, информирует Associated Press в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец думал о возвращении в «Барселону», но его вряд ли удастся осуществить из-за плохого финансового положения клуба. При этом, по данным СМИ, Месси поедет в Саудовскую Аравию не один, а в компании экс-одноклубников из Испании — Серхио Бускетса и Жорди Альбы. Нападающий хочет, чтобы в новой обстановке его окружали люди, которым он доверяет.
В текущем сезоне Месси провёл 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2023 года.
«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета. Видео:
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