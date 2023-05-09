Кучаев — о борьбе за выживание в «Рубине»: ментально — это самое тяжёлое в футболе

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился своими ощущениями, которые испытывал, когда боролся за выживание в РПЛ с казанским «Рубином».

«Ментально — это самое тяжёлое в футболе. Риски намного выше. Было непросто. Ты просто слышишь вокруг, на каком месте команда и что нужно. Но в таблицу я правда никогда не смотрел.

При этом очень хотел, чтобы «Рубин» остался, и прилагал все усилия: разговаривал с молодыми о том, что надо вылезти из кожи вон, но ни в коем случае не допустить вылета, разрывался на поле, старался подчищать вообще за всеми. До финального свистка последнего матча ни секунды не терял надежды и верил, что худший сценарий не случится...» — приводит слова Кучаева «Спорт-экспресс».

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, которым является «Ростов», отстаёт на одно очко за четыре тура до конца чемпионата.