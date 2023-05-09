«Это просто очевидно». Экс-защитник «Спартака» выбрал сильнейшего в паре Малком — Промес

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Афанасьев отказался сравнивать нападающего красно-белых Квинси Промеса с его коллегой по амплуа из санкт-петербургского «Зенита» Малкомом, заявив, что для него бразилец очевидно сильнее.

«На мой взгляд, Малком сильнее Промеса. Да, многие сейчас их сравнивают, ведь это лидеры своих команд, но я даже не хочу обсуждать это. Считаю, что, конечно же, Малком сильнее Квинси. Для меня это просто очевидно, тут и говорить особо не о чем», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

В 23 матчах РПЛ в текущем сезоне Промес забил 18 голов и сделал семь результативных передач. Малком отметился 22 забитыми мячами и девятью голевыми пасами в 26 проведённых играх чемпионата.