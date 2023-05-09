Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это просто очевидно». Экс-защитник «Спартака» выбрал сильнейшего в паре Малком — Промес

«Это просто очевидно». Экс-защитник «Спартака» выбрал сильнейшего в паре Малком — Промес
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Афанасьев отказался сравнивать нападающего красно-белых Квинси Промеса с его коллегой по амплуа из санкт-петербургского «Зенита» Малкомом, заявив, что для него бразилец очевидно сильнее.

«На мой взгляд, Малком сильнее Промеса. Да, многие сейчас их сравнивают, ведь это лидеры своих команд, но я даже не хочу обсуждать это. Считаю, что, конечно же, Малком сильнее Квинси. Для меня это просто очевидно, тут и говорить особо не о чем», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

В 23 матчах РПЛ в текущем сезоне Промес забил 18 голов и сделал семь результативных передач. Малком отметился 22 забитыми мячами и девятью голевыми пасами в 26 проведённых играх чемпионата.

Материалы по теме
«Пари НН» выкупит полузащитника Ярослава Михайлова у «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023