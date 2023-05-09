Кучаев — о возможном возвращении Фернандеса: будет суперкруто, если Марио вернётся!

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от возможного возвращения в команду защитника Марио Фернандеса.

«Будет суперкруто, если Марио вернётся! Для молодых ребят, кто с ним не тренировался, это будет большой опыт. У него нереально позитивный характер, который, как мне кажется, приветствуется в любой команде. Фернандес — очень крутой человек!

Когда я только пришёл в команду, меня поразило, что Марио ездил на экономтакси. Все остальные на машинах или на более дорогих тарифах — а Фернандес катается на экономе и вообще не парится! Ни разу не видел на нём какой-то брендовой вещи. Скромность — главная его черта характера», — приводит слова Кучаева «Спорт-экспресс».

Напомним, после 26-го тура Рроссийской Премьер-Лиги московский ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, которым является «Ростов», отстаёт на одно очко за четыре тура до конца чемпионата.