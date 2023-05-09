Ширл: игроки «Зенита» вновь доказали, что представляют лучший клуб России

Бывший футболист сборной Чехии и «Зенита» Радек Ширл поздравил сине-бело-голубых с завоеванием чемпионства Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Также он назвал «Зенит» лучшим клубом России и выразил уверенность в том, что петербуржцы будут добиваться успеха в обозримом будущем.

«Я хотел бы поздравить «Зенит» с пятым чемпионством подряд. Это потрясающее достижение. Игроки «Зенита» вновь доказали, что представляют лучший клуб России. Я уверен, что это не конец цикла команды.

Для меня Санкт-Петербург – особенный город, второй дом. Я много лет в футболе, но в Питере я испытывал то, что не испытывал больше нигде. Хочу пожелать всему «Зениту», болельщикам клуба и жителям города, чтобы они продолжали гнать команду вперёд за новыми трофеями», – приводит слова Ширла Metaratings.