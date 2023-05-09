Камоцци: если «Спартак» не попадёт в топ-3 РПЛ по итогам сезона — это не будет провалом

Футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал выступление московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.
«Если «Спартак» не попадёт в топ-3 РПЛ — это не будет провалом. Команда Абаскаля и так сделала несколько шагов вперёд в этом сезоне», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 7 мая в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Зенит» и «Спартак» на стадионе «Газпром Арена». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд.
После 26-го тура РПЛ «Спартак» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, имея в активе 49 очков. Отставание от третьего места, на котором находится «Ростов», составляет одно очко.
- 9 мая 2023
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