Орлов: вопрос про популярность «Зенита» и «Спартака» — для чиновников. Важнее титулы
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Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что вопрос о популярности санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» актуален только для чиновников, а гораздо более важный вопрос — кто выигрывает титулы.
«Кто сейчас популярнее в стране — «Спартак» или «Зенит»? Да оба клуба популярны. Сейчас «Зенит» выигрывает титулы, у «Спартака» это было во времена Романцева. Хорошо, что обе команды популярны.
Какая-то компания насчитала, что у «Зенита» 15 млн болельщиков, а у «Спартака» — больше. Но это не имеет значения. Это всё для чиновников, для начальства. Важно, кто титулы выигрывает, а главное — кто доставляет удовольствие игрой болельщикам. Их не обманешь», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
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