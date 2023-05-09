Малафеев: допускаю, что в следующие 5 лет чемпион не поменяется. Это не проблема «Зенита»

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о доминировании команды с берегов Невы в чемпионате России, отметив, что не исключает варианта, что чемпион страны не поменяется в течение и следующих пяти лет.

«Я допускаю, что в следующие пять лет чемпион России не поменяется. Согласен ли я с тем, что такое доминирование «Зенита» отрицательно сказывается на уровне РПЛ? Доминирование «Зенита» говорит в первую очередь о правильной работе, которую ведёт клуб в отношении достижения результатов и поставленных целей. Это касается всего, начиная от комплектации игроков и заканчивая тренировочным и другими процессами работы клуба.

Но то, что достойной конкуренции нет уже на протяжении длительного времени, говорит о том, что остальные команды существенно отстали от «Зенита» по многим параметрам. И для большей зрелищности и интриги нужно, чтобы подобных «Зениту» клубов становилось всё-таки как можно больше.

Исходя из этого простого определения, следует адресовать ваш вопрос другим клубам. Настроены ли они составлять конкуренцию и есть ли у них задачи становиться чемпионом? Это точно не проблемы «Зенита», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».