Гришин: у кого больше денег, тот и выигрывает чемпионат, но надо отдать должное Семаку

Бывший футболист ЦСКА и «Рубина» Александр Гришин высказался о конкуренции в чемпионате России, заявив, что гегемон есть в любом европейском чемпионате. Экс-игрок отметил, что в чемпионстве «Зенита» большую роль играет главный тренер Сергей Семак, которого можно назвать сильнейшим в России.

«Гегемон есть в каждом чемпионате. В Испании — это «Реал» и «Барселона», в Англии может меняться чемпион, но в последнее время «Манчестер Сити» тоже становится гегемоном. В Германии есть «Бавария». У кого больше денег, тот и выигрывает чемпионат, потому что можно покупать лучших футболистов. Но надо отдать должное Семаку, потому что на протяжении пяти лет у «Зенита» менялся состав, схемы. Семак — сильнейший тренер в России, и он потенциальный тренер сборной.

Кто займёт второе и третье места в РПЛ? У «Ростова» ресурсов не хватит бороться за тройку. За второе место поборются «Спартак» и ЦСКА. У армейцев впереди игры со «Спартаком» и «Ростовом». Если в этих двух матчах ЦСКА выиграет, то он станет вторым. Ключевые игры ещё впереди», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».