Данни: «Зенит» — самый сильный клуб России. Все последние титулы абсолютно заслуженные
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Бывший полузащитник «Зенита» и обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА Мигел Данни поздравил сине-бело-голубых с победой в чемпионате России сезона-2022/2023.
«Поздравляю «Зенит» с очередным чемпионством. Пять титулов подряд — великолепный результат. Все последние титулы абсолютно заслуженные. На данный момент это самый сильный клуб России. Посмотрим, что нас будет ждать в следующем сезоне», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, «Зенит» после домашней победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги над московским «Спартаком» (3:2) набрал 64 очка в турнирной таблице и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.
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