Оганесян: если будет предложение сменить спортивное гражданство, обсужу с родителями

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможной смене спортивного гражданства с российского на армянское, отметив, что у него пока нет мыслей по этому поводу. Футболист признался, что обдумает этот вопрос с родителями и своим агентом, если оно поступит.

«Контактировали ли со мной по поводу смены спортивного гражданства? Сейчас серьёзно этот вопрос не рассматриваю. Это всё лишние мысли. Идёт сезон — вся концентрация должна быть направлена на игру. Категоричной позиции в этом вопросе нет. Если поступит предложение — рассмотрю его. Посоветуюсь с родителями, с агентом. И потом уже буду принимать решение. Ответить, соглашусь ли принять другое спортивное гражданство или нет, сейчас не могу», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

Оганесян родился в Кемеровской области и играл за сборные России различных возрастов.