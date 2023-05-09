Гаврилов — о чемпионстве «Зенита»: а Семак тут при чём? Он в футбол не играет

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о досрочном чемпионстве «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, основную роль в чемпионстве сине-бело-голубых сыграл не главный тренер Сергей Семак, а футболисты петербургской команды.

«Зенит» до матча и так опережал «Спартак» на много очков. Ещё четыре игры впереди, если не в этом, то в другом матче могли оформить чемпионство. Выиграли золото не благодаря работе Семака, а команда принесла Семаку чемпионство. Команда — это игроки, исполнители. В ближайшие годы с питерцами могут бороться три команды, которые и сейчас борются за второе место. Почему бы и нет? Всё возможно.

Феномен Семака? А он тут при чём? Семак в футбол не играет, они чуть-чуть посильнее остальных по уровню футбола, этого и хватает, чтобы взять первое место. У них сыгранность есть, преимущество в индивидуальностях в коллективе. Семак следит только за микроклиматом, чтобы не было каких-то разборок внутри команды или группировок. Это задача тренера, а исполнителями являются игроки.

В Италии чемпионом стал «Наполи», который до этого 33 года не выигрывал. Можно сказать, что где-то повезло и подфартило, конкуренты сыграли послабее в этом году. Но тот же «Милан» у них выиграл 4:0, там большая конкуренция. Никто гарантий не даст, что «Наполи» в следующем году может повторить свой успех. Они стали чемпионами не благодаря Лучано Спаллетти, а благодаря игрокам. В других командах так же. Другие тренеры в Италии не слабее Спаллетти.

Просто в России уровень очень и очень слабый. Сейчас «Зенит» лидирует, до этого «Спартак» шесть лет подряд становился чемпионом, и никто не мог конкуренцию создавать. Потом прошло время, игроки ушли, были изменения, команда поменялась и потеряла первую строчку. А вообще, абсолютно любая команда может бороться за первое место. Футбол такая вещь, что никто предугадать не может.

Сможет уехать Семак в Европу? А нужен ли он там? Ездил Слуцкий, вернулся, сейчас Черчесов сидит в Венгрии», — приводит слова Гаврилова Metaratings.