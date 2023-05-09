Боков: в следующем году «Зениту» будет очень тяжело взять чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков высказался о досрочном чемпионстве сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, в следующем сезоне золотые медали не дадутся «Зениту» настолько легко, ведь у команды из Петербурга появились сильные соперники — ЦСКА, «Ростов», «Спартак».

«Зенит» заслуженно оформил чемпионство в матче со «Спартаком». Хочу поздравить петербуржцев. Я уже Семаку отписал сообщение с поздравлениями. Ещё правильно и символично, что «Зенит» взял золотые медали именно в матче с красно-белыми. Эта победа была по игре. Всё случилось, как я говорил – чемпионство будет добыто тяжело, победа будет в один гол и забьют либо в конце матча, либо в компенсированное время.

Согласен, что «Зенит» доминирует в РПЛ несколько лет. Но в этом году у петербуржцев появились очень достойные соперники – ЦСКА, «Ростов», «Спартак». В следующем году «Зениту» будет очень тяжело взять чемпионство, тем более если будет проходить ротация футболистов. А другие команды в следующем году подойдут во всеоружии», – приводит слова Бокова Metaratings.