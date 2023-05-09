Алексей Стрепетов — о голе Сергеева в матче со «Спартаком»: гол, который войдёт в историю

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился эмоциями от матче 26-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые обыграли «Спартак» (3:2).

«До забитого мяча петербуржцы имели преимущество, «Спартак» даже не имел возможности перейти через середину поля. Этот необязательный гол после ошибки Селихова разбудил красно-белых, а «Зенит» вроде как и успокоился, и пропустил гол. Но тут же включил обороты, свои фирменные, с характером, и вновь вышел вперёд не без доли везения. Но гости опять проявили характер, особенно после удаления, когда от «Зенита» пошла очередная волна успокоенности. Они имели преимущество и до пенальти, по которому огромные вопросы к Чистякову. Он сыграл так, как не должен играть центральный защитник РПЛ.

А потом началась настоящая драматургия: «золотая замена» Семака с выходом Мантуана и «джокера» Сергеева. Гол которого стал украшением всего матча, который войдёт в историю. Так что красоты футбола в этом матче было мало, но драматургия зашкаливала. С ошибками, с голами, с победным мячом в концовке… Для болельщиков было здорово», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.