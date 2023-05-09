Горшков: в РПЛ другие команды могут напрягаться, конечно, но «Зенит» посильнее выглядит
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о досрочном чемпионстве сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, клуб из Петербурга выглядит сильнее всех в чемпионате России.
«В РПЛ другие команды могут напрягаться, конечно, но сегодня «Зенит» посильнее остальных выглядит. Отрыв был явно большим, поэтому чемпионство питерцев – ожидаемое», – приводит слова Горшкова Metaratings.
Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. «Спартак» (49) — четвёртый. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
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