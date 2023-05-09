Михаил Гершкович — о чемпионстве «Зенита»: в этот раз Семак подтвердил свой класс

Член исполкома РФС Михаил Гершкович оценил вклад главного тренера «Зенита» Сергея Семака в чемпионство команды.
«Семак уже пять лет подряд выигрывает звание чемпиона России. Первый раз выиграть легче, чем потом удерживать. И с каждым годом всё сложнее. В этот раз Семак подтвердил свой класс и уровень.
Львиная доля в успехе — это всегда тренерская. Хотя говорят, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Но давайте будем трезво оценивать. Надо сказать Семаку большое спасибо за очередную победу. Конечно, надо отдать должное инфраструктуре, которая создана в клубе, и очень умело управляется. В работе тренера многое зависит от того, в каких условиях он это делает. Но принижать роль тренера в успехе я бы никому не советовал», — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».
Напомним, после 26-го тура РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.
- 9 мая 2023
-
16:11
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:22
-
15:16
-
15:06
-
15:00
-
14:53
-
14:45
-
14:38
-
14:35
-
14:31
-
14:14
-
14:08
-
14:04
-
14:00
-
13:58
-
13:42
-
13:41
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:24
-
13:17
-
13:17
-
13:04