Михаил Гершкович — о чемпионстве «Зенита»: в этот раз Семак подтвердил свой класс

Член исполкома РФС Михаил Гершкович оценил вклад главного тренера «Зенита» Сергея Семака в чемпионство команды.

«Семак уже пять лет подряд выигрывает звание чемпиона России. Первый раз выиграть легче, чем потом удерживать. И с каждым годом всё сложнее. В этот раз Семак подтвердил свой класс и уровень.

Львиная доля в успехе — это всегда тренерская. Хотя говорят, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Но давайте будем трезво оценивать. Надо сказать Семаку большое спасибо за очередную победу. Конечно, надо отдать должное инфраструктуре, которая создана в клубе, и очень умело управляется. В работе тренера многое зависит от того, в каких условиях он это делает. Но принижать роль тренера в успехе я бы никому не советовал», — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.