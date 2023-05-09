Гладилин: всё равно, какое место займёт «Спартак» в РПЛ. Успешный сезон — это чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал турнирное положение красно-белых в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По его мнению, успешным сезоном для красно-белым может стать только тот сезон, в котором «Спартак» завоюет чемпионство.
«Всё равно, какое место займёт «Спартак» в турнирной таблице. Успешный сезон — это чемпионство. У команды нет поставленной игры, которая вносила бы уверенность в болельщиков. Если играть так и в следующем году, то прибавится конкуренция от клубов, которые сейчас находятся ниже в турнирной таблице. Те же «Краснодар» и «Локомотив» — их игра развивается.
В этом сезоне у «Спартака» были и хорошие матчи, и неудачные. Команде нужно прибавить в качестве игры. Главная цель «Спартака» на следующий сезон — претендовать на первое место», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 9 мая 2023
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