Чинквини: именно я порекомендовал «Зениту» Сергея Семака. С выбором не ошибся

Бывший менеджер санкт-петербургского «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что именно он в своё время порекомендовал руководству команды назначить главным тренером Сергея Семака.
«Думаю, Семак — лучший тренер России, выиграть пять чемпионств подряд — очень важный результат. Он не только профессионал, но и хороший человек. Помню его по временам работы в сборной России, где он был ассистентом Капелло. Фабио знал, что у Сергея большое будущее. Помню, как-то бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко спросил меня: «Оресте, кто мог бы стать хорошим тренером для «Зенита»?» Я незамедлительно ответил — Семак. Так что это я посоветовал «Зениту» его кандидатуру и, как видите, с выбором не ошибся», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».
Чинквини работал в «Зените» с 2017 по 2018 год. Через некоторое время после его ухода команду возглавил Семак.
- 9 мая 2023
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