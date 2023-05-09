Семшов: Семаку и «Зениту» дальше развиваться уже некуда, надо искать новый стимул

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о досрочном чемпионстве сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, клубу из Санкт-Петербурга нужно искать новый стимул. Напомним, «Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд.

«Не стал бы отделять команду от тренерского штаба и главного тренера. Поэтому, с одной стороны, чемпионство «Зенита» в этом сезоне — общая заслуга. С другой стороны, у Сергея Богдановича был всегда хороший подбор футболистов. И другого результата от него никто не ждал, и от команды в целом. Надо признать, что сейчас на длинную дистанцию с «Зенитом» никто не может конкурировать, только если в отдельной игре. Если такая тенденция с усилениями у петербуржского клуба продлится, то ещё минимум года три «Зенит» будет на вершине. Это 100%, никто с ним не сможет конкурировать.

Когда таких результатов команда добивается, то любой тренер вписывает своё имя в историю клуба навечно. Семак здесь не исключение. Потому что он добивается наивысшего результата именно в своей стране. Нужно понимать, что «Зенит» хочет добиваться успехов ещё на международной арене. С учётом того, какая трансферная политика у клуба и финансовая составляющая сейчас, это сделать невозможно. Поэтому все ждут тот момент, когда «Зенит» будет конкурентоспособен.

В чём феномен Семака? Чтобы ответить на этот вопрос, надо находиться в клубе. Думаю, что Семак просто сумел вписать всех лидеров в свою схему игры, и они все выходят на футбольное поле. Также у Сергея Богдановича есть личные качества, которые ему помогли — это спокойствие, уверенность, хладнокровие и то, что он гнёт свою линию на тренерском поприще. Но надо понимать, что с такими футболистами это делать чуть легче, с одной стороны. С другой стороны, с такими звёздами по нашим меркам надо находить общий язык, поэтому нельзя говорить, что Семаку легко. Золотая середина должна быть, и он старается её искать.

Дальше Семаку и «Зениту» развиваться и двигаться уже некуда. Есть ещё Суперкубок и Кубок России, только если к этому стремиться, хотя в своё время петербуржцы выигрывали и эти трофеи. Такие реалии, надо искать для себя новый стимул, без него никуда. Если футболисты хотят снова стать чемпионами, то главному тренеру проще. У игроков должна быть своя цель», — приводит слова Семшова Metaratings.