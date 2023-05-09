Каряка рассказал, как «Крыльям Советов» преодолеть кризис

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о последних результатах самарской команды, отметив, что самарцам необходимо выигрывать матчи, чтобы преодолеть кризис.

«Как «Крыльям Советов» выбираться из кризиса? Хороший вопрос. Наверное, выигрывать. Сейчас очки всем нужны. Поэтому концовка будет жаркой и интересной. Надо выигрывать, нового ещё ничего не придумали.

Чего не хватает самарцам? Не знаю, мне сложно сказать. В Кубке хорошо играли, далеко прошли, а в чемпионате почему-то не всё получается. Я не все игры смотрел, делать какие-то выводы сложно. Вылетят ли «Крылья» из РПЛ? Наверное, не вылетят. Но в стыки могут попасть», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

После 26 сыгранных матчей текущего сезона «Крылья» занимают 12-е место в РПЛ с 25 набранными очками.