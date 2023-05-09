Угаров: у «Зенита» в игре со «Спартаком» не было вожака, забившего четыре «Крыльям»…

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал результат матча сине-бело-голубых с московским «Спартаком» (3:2), заметив, что нападающий петербуржцев Малком выступил неудачно.

«Я ещё накануне матча говорил, что «Спартак» не будет закрываться, что лучше проиграть достойно, чем вдесятером отбиваться и так же проиграть. Мне сложно судить, как «Спартак» выглядел до этого, я не так много матчей команды посмотрел, но в Петербурге они составили определённую конкуренцию «Зениту». Мы не увидели в деле некоторых лидеров «Зенита», про которых очень много говорят. Не было того вожака, который забивал по четыре «Крыльям»…

Значение Малкома преувеличено? А я об этом давно говорил. Лакмусовая бумажка – это игра в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Вот там можно увидеть, на что способен любой игрок – иностранный или российский. А также в матчах, в которых идёт серьёзная борьба за титул, как во встрече со «Спартаком». В этой игре Малком тоже должен был быть лидером, но, к сожалению, футболиста, который стремится к рекорду Веретенникова, мы в этой встрече не увидели», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».