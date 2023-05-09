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Корнеев: лучший сценарий для «Зенита» — выиграть чемпионат именно в матче со «Спартаком»

Корнеев: лучший сценарий для «Зенита» — выиграть чемпионат именно в матче со «Спартаком»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о досрочном чемпионстве сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, выиграть золото в матче со «Спартаком» — это идеальный сценарий для «Зенита» и всех его болельщиков.

«В этом сезоне «Зенит» был сильнее всех и основным составом, и скамейкой. Будут конкуренты у питерцев только в том случае, если у них будет много изменений в составе или кто-то из претендентов феноменально усилится. Конечно, для сине-бело-голубых важно было оформить чемпионство именно в матче с красно-белыми, если учесть историю между двумя клубами. Лучший сценарий — выиграть чемпионат именно в матче со «Спартаком». Это мечта любого, кто поддерживает «Зенит», — приводит слова Корнеева Metaratings.

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