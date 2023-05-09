Агент Кирилла Глебова высказался о дебюте своего клиента в стартовом составе ЦСКА

Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы молодого игрока ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о дебюте своего клиента в стартовом составе армейской команды. Напомним, Глебов вышел с первых минут на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

«Тренерский штаб должен оценивать его игру. До матча было запланировано, что он проведёт один тайм. Кирилл сейчас не в том игровом тонусе, чтобы проводить весь матч, давно не играл полные матчи. Я считаю, были хорошие эпизоды, есть над чем работать. Понятно, что он молодой футболист, но в целом нормальная игра была.

На предыгровой тренировке ему сказали, что проведёт первый тайм, а во втором тайме Набабкин его заменит. Тренеры потихоньку подводят к тому, чтобы он мог проводить больше матчей за ЦСКА. Конечно, опытные игроки ему помогают. У них хорошая атмосфера в команде, все друг другу помогают, подсказывают. В этом плане всё нормально», — приводит слова Железнякова Metaratings.