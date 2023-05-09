Леонид Туфрин: Семак строит команду на будущее

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился эмоциями от чемпионства сине-бело-голубых в сезоне-2022/2023.

«С одной стороны, «Зенит» выиграл пятый титул подряд. С другой — нельзя сказать, что чемпионские сезоны похожи друг на друга. Каждый — что-то новое, появляются новые схемы, новые игроки. Посмотрите, в оборону Семак ставит молодого игрока из Бразилии. Он ещё не готов к игре на таком уровне, косячит, делает ошибки, но всё равно ему дают шанс. Это значит, тренер строит команду на будущее.

В матче со «Спартаком» он выпустил Сергеева под занавес матча и, как всегда, угадал с заменой. И так в каждой игре — новые ходы, поиск состава, сочетаний, рецепта победы. У меня не создаётся впечатления, что мы видим в исполнении «Зенита» одно и то же. Такие решения Семака подкупают. Не забывайте, что совсем недавно из команды ушли Азмун, Дзюба и Ловрен. Появились новые лидеры на поле», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.