Быстров: у «Спартака» болезнь Заремы

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что «Спартак» болен «болезнью Заремы Салиховой», которая регулярно жалуется на судейство и критикует арбитров. Быстров рассказал, что такое влияние высказываний супруги экс-владельца клуба отражается даже на уровне детского футбола.
«У «Спартака» болезнь Заремы. Когда она постоянно намекает, что судьи – это просто дно, думаете, на игроках это не отражается? Конечно, отражается.
Я сейчас занимаюсь с детьми, так вот, болезнь Заремы передалась даже их мамашкам. Я иду, играют малыши, бьются, спартачи маленькие играют. И стоит мамаша, кричит: «Судья – [плохой человек]!» Дети в шоке. Папаша рядом стоит и говорит детям: «Не переживайте, это судья во всём виноват». Это даже на детском уровне передаётся. Хотя там судья судит матч «5х5», с маленькими воротами, а вместо линий фишки. Я бы этой мамашке в рот дал свисток, чтоб она свистеть пошла попробовала. Она бы [обделалась] через пять минут. А то стоит там смелая!
Зарема постоянно ноет, это не идёт на пользу и передаётся даже на детском уровне», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
- 9 мая 2023
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