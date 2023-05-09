Пятибратов: РПЛ — лига уверенных в себе мужчин

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о своём уходе из клуба. Он рассказал о своих мыслях и эмоциях после исторической гостевой победы в матче с «Динамо» (2:0). А также Пятибратов назвал Российскую Премьер-Лигу — лигой уверенных в себе мужчин, коими и являются футболисты «Факела». Напомним, сейчас воронежскую команду тренирует Вадим Евсеев.

«Решение о моём увольнении было принято ещё до игры с «Динамо»? Да, всё верно. И это решение назревало. После домашнего поражения от «Оренбурга» у нас состоялся разговор с генеральным директором, где мы всё обсудили откровенно. Прелесть «Факела» в том, что все и всегда работают над тем, как будет лучше клубу. Огромная армия болельщиков заслужила, чтобы их команда выступала хорошо. Победа над «Динамо» — следствие нашей хорошей работы на сборах зимой.

Я был частью большого проекта, это было для меня чем-то новым и особенным. Я пришёл помогать главному тренеру, когда меня никто не знал из воронежской аудитории, я не был даже лично знаком с генеральным директором. Назначив меня главным тренером, клуб сделал смелый шаг. Я всю жизнь буду благодарен, что в меня поверили. Не представляете, какой поток позитивной информации прямо сейчас идёт ко мне. Просто сердце разрывается! Я знал, что любовь болельщиков искренняя, но не осознавал, что в таком количестве! Эти эмоции я буду помнить всю жизнь.

Такие вещи я просто не могу держать в себе. В моей практике были уходы, увольнения, но сейчас это совершенно другие эмоции. Кроме искренней благодарности, я других чувств не испытываю. Конечно, есть сожаление, что не удалось доделать свою работу до конца. Я видел, что команда развивается. Мы сломали стереотип. Все говорили, что «Факел» играет от обороны, но есть статистика: мы в каждом матче второй части сезона были хороши во владении мячом, мы были агрессивны в атаке, выигрывали большое количество единоборств, но, к сожалению, этого не всегда хватает для победы.

Какие были мысли после победы над «Динамо»? В такие моменты очень непросто думать глобально. Правильно сказали, что мы ранее не испытывали таких эмоций, потому что мы не имели побед на выезде. Мы все оказались в такой ситуации впервые в жизни! На тот момент я был счастлив, я отпустил ситуацию. Видел счастливые лица игроков и понимал, что они могут многое. Тогда я лишний раз убедился, что наша концепция, наша философия работала! Она была выстроена правильно! РПЛ — это лига уверенных в себе мужчин. И футболисты «Факела» на данный момент такими являются», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».