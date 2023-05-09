Гришин: ошибки Дивеева связаны с концентрацией

Тренер академии московского ЦСКА Александр Гришин оценил игру защиты красно-синих в матче 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).

«Глебов совсем молод. Выпустить его было риском для Федотова, но Владимир Валентинович доверяет молодым футболистам, поэтому решился на это. Глебов сыграл на нормальном уровне, но после того, как ЦСКА повёл, требовалось поставить более оборонительного игрока. Выход Кирилла Набабкина и Максима Мухина был связан именно с этим. Они в моменте были нужнее, чем атакующие футболисты. Задумка была в том, чтобы прессинговать и не давать «Оренбургу» начинать свои атаки.

Думаю, ошибки Дивеева связаны с концентрацией. И сегодня ошибся, и в матче с «Уралом» пенальти «привёз», но ошибки бывают у всех. Шероховатости есть, но надо отдать ему должное за забитый гол. Думаю, тренерский штаб разберётся и подскажет ему», — приводит слова Гришина Metaratings.

Напомним, после 26-го тура РПЛ ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, набрав 51 очко. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на одно очко.