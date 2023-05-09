«Реал» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 9 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов. Встретятся «Реал» и «Манчестер Сити».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:00 мск.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
09 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Ранее «Реал» вышел с первого места из группы с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком», прошёл в 1/8 финала «Ливерпуль», а в четвертьфинале обыграл «Челси». «Манчестер Сити» выиграл квартет с «Боруссией» Дортмунд, «Севильей» и «Копенгагеном», а затем победил «Лейпциг» и «Баварию».
Ответная встреча соперников запланирована на 17 мая, игра состоится в Манчестере. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
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