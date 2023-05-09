Отец Месси: мы ничего ни с кем не согласовывали. Решение примем по завершении сезона

Отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси Хорхе Орасио Месси сообщил, что его сын примет решение о своём будущем только по завершении нынешнего сезона.

«Мы абсолютно ничего не согласовывали ни с одним клубом на следующий сезон. Мы примем решение только после того, как Лионель завершит чемпионат с «ПСЖ». После окончания сезона настанет время проанализировать и рассмотреть варианты, а затем принять решение.

Слухи ходят постоянно, и многие используют имя Лионеля ради популярности, но правда лишь одна. И мы можем заверить, что не собираемся ни с кем ничего подписывать, согласовывать или договариваться устно, пока не завершится сезон.

СМИ проявляют неуважение. Есть такие, которые сознательно и преднамеренно лгут, не предоставляя никаких доказательств своей информации и желая превратить в новость любой распространённый кем-то слух в своих интересах», — написал Месси-старший в социальной сети.