Пятибратов — о «Факеле»: буду сильно переживать за клуб в остатке сезона

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал, что будет поддерживать команду Вадима Евсеева в остатке нынешнего сезона, а также сообщил, что не согласен с мнением, что при нём воронежский клуб играл примитивно.

«Буду ли переживать за «Факел»? Очень сильно. Хотелось бы отвлечься, но просто не могу это сделать. На днях ехали с супругой в Сочи и постоянно обсуждали моменты. Мне очень интересно, каким будет состав и тактика в ближайших матчах. Я буду наслаждаться игрой любимой команды, давайте говорить откровенно! Я, уходя из клуба, обнялся с руководством, мы попрощались очень хорошо.

Что скажу тем, кто говорил, что мой «Факел» играл просто и примитивно? Отвечу так: я прекрасно знаю возможности футболистов. «Факел» играл просто, потому что этого требовала ситуация. Очень сложно, выходя из Первой лиги, доминировать над каждой командой РПЛ. Почему-то все начали требовать, чтобы «Факел» шёл в атаку. Слушайте, мы не «Барселона». Я тоже хотел 80% игрового времени владеть мячом, по 20 раз бить по воротам и так далее. Но есть реалии. Ты понимаешь, что, если пойдёшь в атаку, тебе придётся думать, как обороняться.

У нас есть другие сильные качества: страсть, желание, самоотдача — тут мы в топе. Нужно быть реалистами. Если кто-то говорит, что придёт и поставит комбинационный футбол на уровне лучших команд России, я просто хочу посмотреть на этого человека. Есть реалии и есть мои «хотелки». В домашнем матче с «Зенитом» мы хотели играть в другой футбол, но мы же должны понимать реалии. В той встрече мы вообще не видели мяча! Когда против тебя выходят Малком и Клаудиньо, которых можно назвать и мировыми звёздами, то ты будешь бессилен, если не упростишь игру.

Игра «Факела» не была прямолинейной, это стереотипы. Давайте проанализируем последние матчи команды. Почему-то многие говорят, что воронежцы просто так бьют мяч вперёд, а как так получается, что у нас почти одинаковое владение мячом с ЦСКА, «Краснодаром» и «Ростовом»? Мы владели территорией, и это немного расходится с общественным мнением. Да, в каких-то матчах нас вынуждали играть проще. Хотелось бы мне, чтобы мы играли разнообразнее? Да, безусловно! И мы шли шаг за шагом, но не всё сразу», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

В данный момент «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка после 26 проведённых матчей. Последнюю игру в рамках Российской Премьер-Лиги — с «Ростовом» — команда Вадима Евсеева выиграла со счётом 2:0.