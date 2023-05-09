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Fan ID оформили около 850 тысяч человек

Fan ID оформили около 850 тысяч человек
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Карту болельщика (Fan ID) уже оформили порядка 850 тысяч россиян. Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Почти 45 тысяч болельщиков оформили документ онлайн, с помощью запущенного в середине марта на Госуслугах специального сервиса. Личный визит в МФЦ при этом не требуется.

С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить Карту болельщика без посещения МФЦ. Также упрощённая процедура получения Карты Болельщика будет у инвалидов и пенсионеров.

Fan ID действует в Российской Премьер-Лиге с начала сезона-2022/2023. Первоначально система действовала на матчах в пяти городах — Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи, Екатеринбурге и Ростове. Весной наличие Карты болельщика стало обязательным для всех матче чемпионата.

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