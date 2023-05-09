Мерсон: Холанда пригласили в «Сити» именно для того, чтобы пройти «Реал» и выиграть ЛЧ

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о противостоянии мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Холанд был приглашён в «Манчестер Сити» именно ради этого момента. Почувствует ли он давление? Я не думаю, что это сильно повлияет на него. Его пригласили не для того, чтобы он выигрывал чемпионат пять раз за шесть сезонов, его пригласили сделать то, чего «Сити» никогда не делал. Он был привлечён, чтобы сыграть решающую роль в матче с «Реалом».

Холанд был приглашён, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и я думаю, что он сделает разницу. Я не понимаю, как защитники «Реала» будут играть с ним. Временами они действуют опрометчиво.

Не могу представить, чтобы Холанд не забил ни разу за два матча. Я был бы поражён, если бы это случилось. Если он не забьёт, то я не вижу прогресса «Манчестер Сити».

Холанд уже забил 50 голов в этом сезоне, но давление в этой игре будет оказываться именно на позицию центрального нападающего. Самая сложная работа в мире — забивать голы, вот почему они получают большие деньги.

Играть первый матч на выезде невыгодно для «Манчестер Сити», потому что ответный матч дома уже не является преимуществом, как было раньше», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдёт сегодня, 9 мая. Начало — в 22:00 мск.